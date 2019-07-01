頭城、冬山遭偷倒近20噸廢棄物 皆「壓縮成型」似有關聯

2019-07-01 14:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮及冬山鄉陸續被偷倒廢棄物，總量將近20噸，環保局研判來自外縣市，頭城鎮長曹乾舜痛批破壞環境的惡質行為，鎮公所絕不寬貸，籲請各界提供線索，儘速揪出偷倒者移送法辦。

頭城鎮烏石港附近公有土地，上週五被傾倒大批「壓縮成型」廢棄物，環保局估計有17噸，偷倒地點鄰近外澳衝浪區、賞鯨船基地，曹乾舜氣得跳腳，他指示清潔隊代為清除，運往利澤焚化廠處理，清理費用日後向行為人求償。

曹乾舜對此表達憤怒與痛心，要求鎮公所配合環保局全面清查，在最短時間內查個水落石出，依法究追行為人責任，建請司法機關處以重刑，遏制偷倒歪風。

無獨有偶，冬山鄉第2公墓聯外道路，今天也被傾倒沒有分類的廢棄物，有宣傳單、發票、廚餘，發出陣陣惡臭，可能是工廠、社區的家庭垃圾，處理業者收取後運到此處亂倒，數量有一噸半。

冬山鄉長林峻輔說，第2公墓聯外道路位處偏遠，入夜後人車不多，不肖業者利用半夜出車偷倒，不過，事發地點沿途裝設監視系統，可調閱畫面取得蛛絲馬跡。

環保局表示，偷倒在頭城、冬山的垃圾，經過初步處理，應屬事業廢棄物，若是非法業者所為，可依違反廢棄物清理法第46條，處1年以上5年以徒刑，併科1500萬元以下罰金。

頭城被偷倒的廢棄物數量龐大，業者疑用大貨車運載，冬山第2公墓聯外道路路幅有限，改以小貨車運送，兩地垃圾均被「壓縮成型」，似乎有關聯性，環保局說，已完成採樣啟動調查工作。

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