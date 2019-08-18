法鼓山青年禪修營 開啟心靈寶藏

2019-08-18 12:08

〔記者林欣漢／新北報導〕法鼓山世界青年會舉辦「夏季青年卓越禪修營」，7天6夜的營隊生活在今天圓滿結束，近100名學員們每天清晨5點30分起床，晨走、上早晚課、練習打坐等，逐步開啟心靈寶藏，有學員說，現代人容易受外界人事物影響，並在追求過程迷失自我，透過宗教友善包容的力量，能幫助自己獲得平靜、安定。

法鼓山表示，近100名學員們這7天6夜在在法鼓山園區的「靈山勝境」中，悠遊盤坐於天地之間，運用禪修方法，觀山、觀海、聽風、聽溪，逐步開啟心靈寶藏。

學員清晨5點半起床，開始晨走、八式動禪、早晚課、觀看法鼓山創辦人聖嚴法師開示影像與練習打坐。營隊也安排禪一體驗，學員不需使用語言交流，在靜默中拜佛，到戶外經行、禪坐，晚間體驗融合禪修與喫茶的一碗茶湯，感受禪茶一味、清淨自在的禪悅。

在營隊工作坊，有同學主動分享他的「情緒卡」，為了完成論文與分擔家中經濟，這些壓力讓他感到焦慮、痛苦、無助，演柔法師引導學員覺察，真正的痛苦是「自我的期待」，唯有正視自己能力所及的事情，才能不受情緒影響。法師並分享四聖諦「苦、集、滅、道」觀念，鼓勵學員運用「面對它、接受它、處理它、放下它」為方法，學習以慈悲、智慧處理困境，處理後才能心無罣礙。

「心理疾病都是從不了解自己的情緒開始。」第三次參加營隊的吳芷綾表示，一般人對「情緒化」多半抱持負面解釋，但情緒是人的一部分，不能透過壓抑去解決，「情緒卡」的心情敘述與覺察練習，可幫助正視問題。先前她從腦科學、心理學的書籍中，發現禪修是修行方法的根本源頭，因此她來營隊學習禪修方法。

「我們太常向外尋求，每個人都在為他人作主，卻忘記了自己。」學員許益昇表示，當聽到聖嚴法師說「自己可以為自己作主」時，感受到真正的自由。他發現依靠自己的五官向外探索，心情較易浮動，容易受外界人事物影響，並在追求過程迷失自我。在強調競爭的社會中，他期盼透過宗教友善包容的力量，幫助自己獲得平靜、安定。

許益昇選擇在轉職期間，讓心好好休息，他表示「禪一」帶給自己很深刻的體會，法師所分享的方法，讓他從呼吸體驗中，更能貼近內心。他也感受到，在室內先打好禪坐基本工夫，到戶外才能享受跟大自然融合為一的感覺，卻又不會被大自然的現象所影響，像是溪水聲、風吹、蟲鳴鳥叫，都是考驗讓心不隨境轉的工夫。

就讀心理諮商的蔡佳賢是第二次報名營隊，為了想重溫「聖嚴法師錄影開示」，因為這些禪修開示在營隊才能完整看到。他形容「諮商像是下樓梯，一直往下走」，強調心理覺察，但較著重理論與對話交流；而「打坐就像回到同心圓，不斷進行反思」，面對源源不絕的妄念，又必須回到「空」的狀態，對他來說需要更多的體驗學習，「未來希望將禪修融入專業，因為兩者皆是能讓心安定下來」。

法鼓山世界青年會表示，9月20日至22日還會舉辦社會青年禪修營，歡迎22至35歲的青年朋友報名參加，電洽02-89782081分機3009，或上法鼓山官網查詢。

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