夏日炎炎賞花趣 濃香緬梔現正綻放中

2019-08-18 12:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕夏日街頭，盛開的緬梔帶來熱情濃郁的香氣，台北市工務局表示，很多公園或是新建社區住宅前可見單株緬梔，另外如市府戲砂區、成功公園、安興綠地、市民廣場等地，緬梔綻放中，歡迎大家來賞花。

台北市工務局局長林志峰表示，緬梔之名亦有一說，緬梔由緬甸傳入，花香似梔子花而得名。緬梔以白花黃心品種最為知名，乳白色花瓣中暈染鮮麗的鵝黃色彩，猶如蛋白包裹蛋黃的形象，今常以「雞蛋花」泛稱所有的同種植物。

林志峰指出，除了白花黃心的品種外，尚有同屬不同種的紅花、三色等雜交栽培種可供觀賞，全球約有5,000種，近年來園藝商從東南亞各國引進優良景觀栽培品種，花形花色變化萬千，愛花人可以留心一下。

此外，緬梔為佛經中規定寺院裡必須種植的「五樹六花」之一，英名Temple tree，足以說明其與寺廟密不可分的關係，除因獨特的形態被賦予深厚佛教內涵外，優雅的芳香常供奉於佛前表達敬神之意。又因分叉狀的枝條，形似鹿角，故又別稱「鹿角樹」。

工務局提醒， 花朵雅緻討喜的緬梔，枝葉富含白色乳汁，具有輕微毒性，誤食者有噁心、腹瀉症狀，民眾如果順手摘花竊香，要注意應仔細清洗手部。

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