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世壯運完成報名變備取？ 議員李宇翔：把台灣人當備胎、次等公民

新北市長侯友宜接受市議會民進黨團質詢。（記者董冠怡攝）

新北市長侯友宜接受市議會民進黨團質詢。（記者董冠怡攝）

2024/10/29 14:58

〔記者董冠怡／新北報導〕世界壯年運動會明年5月17日起登場，提升雙北國際能見度，同時鼓勵國際優秀人才赴台觀光。新北市議員李宇翔今天總質詢指出， 有民眾反映報名繳費後，才被告知名額已滿，需要等待釋出名額，報名程序出現瑕疵，要求相關資訊應公開透明，不要在國際性賽事上出這種包。市長侯友宜回應，會反映給雙北世壯運組織委員會。

李宇翔表示，一名台灣選手今年2月上網報名、9月才收到繳費通知，10月繳費完畢後也收到繳費成功通知，5天後卻收到「請盡速至報名系統填寫『遊行活動暨運動員進場』」信件，以及告知報名賽事項目需待名額釋出，明年1月2日國內外名額會流通，可再來搶名額。

李宇翔質疑，明明已通過資格審查也完成繳費，卻不能參賽，究竟是為了營造外國人報名人數多的假象，所以排擠台灣人？還是單純把台灣選手當次等公民？反正台灣選手隨時都能上場，故將台灣人當備胎？呼籲這是國際性賽事，不要連報名這麼簡單的事情都會出包。

侯友宜指出，每一個比賽項目都有報名人數限制，系統設定為台灣人、外國人各佔一半，但他也認同資訊要公開透明，例如註明外國人、台灣人各自的數量，如果台灣人的部分額滿，再視外國人報名狀況評估，開放給非外國人報名，承諾會將李宇翔的建議反映給雙北執行單位，以及後續檢討改善方案。

體育局長洪玉玲說明，完成繳費應該就具參加資格，目前系統系統設定為台灣人、外國人各一半，各運動項目名額也有透過紅、黃、綠、灰色燈號，分別代表>40%、20%-40%、<20%、已額滿的報名狀態，強調報名資訊一定公開透明。

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