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    基隆七堵候車亭 打造成行動郵車

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    2024/10/29 14:55

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市明德一路多了一輛「行動郵車」，原來是中華郵政認養改造的候車亭，實用又有趣，今天啟用。中華郵政副總經理藍淑貞表示，希望這座候車亭除了提供乘客獨特的候車體驗，也傳遞中華郵政親切、友善的服務。這是基隆市政府與民間企業合作的第6座候車亭。

    七堵郵局站的候車亭，原本只是遮雨棚、公車資訊公布板和座椅簡易規格，中華郵政改造後，候車亭成綠色的郵車，車頭、車身、輪胎一應俱全，很有創意、十分吸睛。

    基隆市副市長邱佩琳強調，這座候車亭的亮點是「行動郵車」造型，整體設計包括座椅、方向盤、輪胎等，不僅實用且充滿趣味，預期將吸引市民和遊客駐足拍照打卡，她也代表市長謝國樑感謝中華郵政，充分展現了郵政事業與城市生活的緊密聯繫，並顯現基隆市政府推動城市美學與公共設施升級的決心。

    議長童子瑋說，這次「行動郵局」候車造型非常亮眼，可以看到中華郵政不斷追求創新與進步，在設計風格、行銷概念以及企業社會責任顯著提升。

    城市的發展除了產業升級，經濟轉型，在文化及美學上也是同等重要。同時也希望透過科學化、現代化的數據，調整優化公車的站牌及路線，增加市民搭乘公車的意願。

    公車處長鄭永陽表示，這座是第6座企業認養改造的候車亭，其中台畜公司認養和平橋頭站「美式漢堡」造型、星宇航空認養基隆火車站南站機艙與跑道造型，讓人津津樂道。

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵明德一路郵局前候車亭打造成行動郵車，今天啟用，實用又有趣。（記者盧賢秀攝）

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