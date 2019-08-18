台中購物節抽千萬豪宅 網路爆量塞車、民怒罵「詐欺」

2019-08-18 11:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市舉辦首屆「台中購物節」中午截止發票登錄，下午4點就要抽出最大獎千萬豪宅幸運得主，但不少民眾今早發現網路大塞車，根本登錄不了，有民眾試了4小時僅成功登錄1張，眼看時間一分一秒流失，怒批市府「簡直詐欺」。

台中市政府自7月10日起至創天推出為期6週的台中購物節即將進入尾聲，高局長今日特別前往台中一家加入購物節優惠商家的大賣場宣傳，他說，台中購物節第4週最大獎活動，除有進口百萬名車，最受矚目的是今天最後一天將抽千萬豪宅。

由於發票登錄到今午12點止，不少民眾搶在最後時間發錄，卻發現根本大塞車，登錄不了，有民眾今早7嘗登錄發票，結果試到11點多，竟只成功登錄1張發票，打電話到1999，也僅有官方回應「已轉知」，但等老半天，還是無法登錄，氣得大罵原本想說幫台中拚經濟花錢共襄盛舉，結果竟沒辦法登錄發票，台中市府應該提前可以預想到最後一天一定會有搶登錄發票的事，竟不事前預防，造成民眾權益損失，誰能負責，「簡直是詐欺行為」。

台中市經發局指出，從昨天下午就出現爆量登錄潮，到今日上午不到1天的時間，發票登錄量是活動起跑以來總量的1/3，湧入逾300萬張發票量，已通知中華電信加寬頻到最大，能設法的已儘量設法；因顧及公平性，無法延長登錄時間。

經發局指出，活動官方網站瀏覽關注度近200萬次，活動APP上架短短一個月也在ios免費APP排行衝進前百名、Android熱門免費項目排行第4名，總下載近20萬次，有效註冊會員人數突破21萬。

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