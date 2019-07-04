台中購物節 捧場身障店抽豪宅、名車

2019-07-04 21:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕響應台中購物節，來台中到勞工局輔導的視障按摩據點消費，也能抽千萬豪宅！勞工局輔導邀請68家身障店家參與購物節活動，盼藉此幫身障創業者行銷，與消費者互惠互利。

首屆台中購物節將於7月10日至8月18日盛大登場，勞工局長吳威志表示，身心障礙者所做的產品或提供的服務不比一般市場水準差，部分服務甚至更為專業，以按摩業而言，視障按摩師都具國家檢定合格，以比一般人更敏銳的觸感及專業技術，提供消費者更優質的按摩服務，特地號召身心障礙者創業店家共襄盛舉。

勞工局指出，共邀請68家身障店家加入台中購物節優惠商店，包括3家庇護工場、4家身心障礙者創業店家及61處視障按摩據點，產品種類包括會議餐盒、手作麵包、現煮咖啡、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售、清潔打掃、手工香皂、黑木耳露、奶酪、鹹豬肉及按摩等，購物節期間至優惠店家消費，可享3倍累積抽獎機會，民眾只要消費滿167元，可享3倍累積點數可換一次抽獎機會，即能參加抽千萬豪宅、百萬名車的機會，歡迎踴躍前往消費。

吳威志指出，台中購物節活動10日開始後，民眾消費別忘了索取統一發票或收據，並透過「台中購物節」APP登錄消費金額，系統將自動累積消費，每500元就有1次抽獎機會；在優惠店家消費金額將3倍累積，每滿167元就有1次抽獎機會，歡迎前往消費。

他也提醒民眾，目前已全面開放手機下載「台中購物節」APP，即日起至7月9日中午12時止，不需消費，只要下載「台中購物節」APP並成功註冊，就有機會抽中總統套房免費住宿1晚，請民眾把握好康機會。

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