你中了嗎？台中購物節148萬奧迪幸運號抽出

2019-08-11 19:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中購物節進入尾聲，今天下午舉行第5週抽獎，副市長陳子敬等人，在律師見證下在霧峰光復新村舉行公開抽獎，抽出奧迪Q2汽車、總統套房、電動機車等14個獎項，其中本週最大獎，市價148萬的奧迪Q2汽車，由序號「3280573」的幸運民眾獲得，有下載APP並登錄的民眾趕快對獎。

台中市副市長陳子敬表示，台中購物節APP目前已有20萬人登錄，2萬多家的商家加入，創造消費金額達15億元，累積抽獎序號達634萬多組，剩下1週的時間，相信在千萬豪宅的魅力下，將吸引更多的買氣。

市府經發局表示，目前3台國產汽車得主都已經確認，分別是在築間幸福鍋物大雅店消費的詹小姐，以及廣三SOGO百貨消費的李小姐獲得納智捷S3，新光三越消費的趙先生則抽中Nissan Kicks，上週抽出的infiniti Q30則還在確認中。

今天下午4點多在霧峰光復新舉行第5週抽獎，共有奧迪Q2汽車1人、黃映蒲老師雕刻作品1人、海灣藝術總統套房1人、大毅老爺星光套房5名、gogoro電動機車1人、任天堂Switch、掃地機器人、iPad等10多個獎項，在律師現場見證下陸續抽出。

其中本週最大獎，市價達148萬的奧迪Q2汽車，在現場民眾企盼下，在將近5點時抽出，由序號「3280573」的幸運民眾獲得。

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