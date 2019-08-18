鬼月動漫鬼出沒 鬼巴士溫馨感人、妖怪森林環島說故事

2019-08-18 00:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕農曆7月「鬼門開」，傳統習俗呼籲人鬼殊途，但國內漫畫家以不同角度思考人鬼關係，如泰雅族的韋離若明畫出溫馨感人的「鬼巴士」情節；6名新銳漫畫家更把6種在地民俗鬼怪打造為《妖怪森林外傳》，讓靈異體質的女孩菈奇與父親在環島冒險中，經歷不可思議事件。

32歲的韋離若明其實怕鬼，但她在一次電信業舉辦的手機貼圖競賽中，拿下靈異組首獎，埋下對鬼怪題材的興趣，直到某次聽聞友人妹妹具有靈異體質，會遭鬼「跟隨」，但也因此幫助鬼魂移動，並用筆記簿寫下經歷，韋離若明成功取得該本「鬼巴士筆記」，展開《鬼要去哪裡》創作。

韋離若明說，創作取材自真人真事，背景則考據台灣大學附近的崇德公墓，漫畫中設定高中生男主角余秋冬與女同學李晶晶都看得見鬼，展開一連串人鬼遭遇及校園戀愛日常情節，把懸疑與溫馨融合，「畫完後反而不怕鬼」，希望讀者能因此被啟發、娛樂或感動。

另，《妖怪森林外傳》也搭上農曆7月，由動畫團隊「原金國際」與大辣出版社合作，找來6名新銳漫畫家分別繪製六種台灣傳統民俗鬼怪，共有白鹿、燈猴、禍伏鳥、魔神仔、貓鬼、椅仔姑等，故事中讓有靈異體質的小女孩菈奇，與植物學家父親大松博士，在環島冒險的旅程上，與各地傳說鬼怪相遇。

參與妖怪森林外傳創作的李瑋恩透過寫實主義，探討社會議題，讓為人所知的〈魔神仔〉有不同一般視角的詮釋；Elainee則邊哭邊創作〈貓鬼〉，畫出貓咪遭遺棄並被車禍撞死在森林的悲傷；繪師「筆頭」則透過作品傳達，椅仔姑不只是個亡靈，而是能成為守護孩子童年的存在。

另，今年鬼怪創作亦搶搭科技現代風，如漫畫家阿慢在LINE WEBTOON上刊登《恐怖網購》，其描述主角無緣無故獲得的網購金，竟買來一堆讓人毛骨悚然的商品；「M蜥」則把AR（擴增實境）手機遊戲納入漫畫《成為你的圖鑑》裡，讓玩家擔憂殺身之禍；Pony則將網路議題與台灣民俗財神結合，在其創作《葷神》中，故事腳色利用手機App占卜，將面臨預言即將成真的恐懼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法