文學日常為題 台中文學季開跑

2019-08-17 14:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中文學季今開幕，台中文學館即日起展開為期51天的文學盛宴，將以「文學日常」為主題，舉辦文學之旅、名家對談、大師開講、文學創作坊、文青音樂會、文學愛電影、親子文學劇場等活動，帶給民眾全新的台中文學體驗。

台中文學季邁入第3屆，系列活動從8月17日起至10月6日，於每個週末舉行，小老鷹樂團在開幕現場演唱台中詩人白萩詩作〈重量〉為活動揭開序幕，文化局副局長黃名亨和與會作家則在大型活動集章卡蓋下戳章，象徵文學季系列活動的開啟。

黃名亨表示，今年主軸是「文學日常」，將與民眾分享文學即生活的真諦；生活日常就是文學，生活的能量有多強，文學的力量就有多大。與會作家廖玉蕙表示，文學日常呼應了生活的平實，文學就是淋漓盡致的寫著生活的日常，歡迎大家來聽她的講座，談快樂生活的訣竅。

文學季系列活動3場大師開講請來廖玉蕙、駱以軍、黃麗群，3場名家對談分別是：「時光與穿越：楊双子與何敬堯」、「文學身份證：盛浩偉與李欣倫」、「文學傳真：房慧真與林良哲」，多位不同文學領域範疇的作家，分享自身與台中及文學的情感連結。

4場文學創作坊，邀請兒童文學、小說、散文、現代詩作家，分享創作的方法與經驗；文學新體驗單元包含文青音樂會、文學跨界音樂會等活動，邀請創作歌手、學生用音樂詮釋文學的多樣性；「文學愛電影」選播《摩鐵路之城》、《藍色項圈》、《寶米恰恰》、《台灣文學家記事：林雙不》等經典影片，並邀請多位導演參加映後座談會。

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