大甲文昌祠鋼棚拆除 整修7年重見天日

2019-08-16 19:06

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲文昌祠重見天日！市定古蹟大甲文昌祠一期修復工程完工，罩了7年之久的鋼棚拆除，屋頂剪粘及泥塑終於煥然一新，曾經嚴重漏水的屋頂通過連日豪大雨的考驗，市議員吳敏濟今日召集會勘，文資處預估10月二期工程全部完工後即可入火安座，重新對外開放。

大甲文昌祠建於清朝，為三開間兩進兩廊帶左右護龍的四合院閩式祠宇。文資處長李智富表示，市議員吳敏濟在7年前即要求市府整修文昌祠，當時受限於經費，僅搭起鋼棚罩住，防止漏水情況進一步惡化，修復工程始於2016年10月，市府編列2300萬元經費，2017年6月發現正殿西施脊灰泥脫落斷裂，工程停工。2018年4月復工，今年7月23日一期工程完工，正等待驗收。

李智富指出，整修重點在正殿與三川殿屋頂的剪粘、泥塑、防水、西施脊補強、木構架及瓦片檢測，剪粘及泥塑出自文化部列冊的文化資產傳統匠師董添益之手，作品上有其親筆簽名，充分展現其自信。

對照本次修復前後最大的差別，考據日治時期文昌祠三川殿上的龍身是直接朝向中央寶瓶，而上次修復則是龍身朝外的回頭龍，本次修復則恢復日治時期的順向龍身式樣。

本次施工特別注重細節，承辦人員為了三川殿剪粘上的鵝能夠數出鵝毛，要求師傅重做了3次，文昌帝君神像的手腳因蟲蛀嚴重，也請至麥寮由專業佛像師傅修復。

李智富表示，火災是木造古蹟的最大威脅，多半肇因於不斷增加照明，線路負載過大，即將進行的二期工程，除了正殿後坡剪粘之外，就是更新機電設施，重新配置線路，安裝低功率的LED燈。二期工程只需45個工作天，預計在10月可以竣工，移交大甲區公所管理，擇日進行入火安座儀式之後，祿位及眾神像將回到文昌祠正殿內，分左右供奉。

吳敏濟表示，文昌祠是甲安埔重要的文化資產，信眾捐款點光明燈祈求考試順利，其盈餘每年有2、300萬元，區公所應該至少保留一半以上，用在文昌祠平時的保養維護工作上，不要等幾年後又要花大錢。

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