08/16 各報重點新聞一覽

2019-08-16 06:55

自由時報

5年無故遲延45案 偷懶法官免職

桃園地院法官俞力華二○一三年到二○一八年的五年間無故遲延了四十五案，且逾半年未進行，另審理一件最輕本刑五年以上的「運輸第三級毒品」案，竟輕率幫被告兩度減刑，還判緩刑，險縱放人犯，職務法庭認定她不適任，昨日免除法官職務，但可轉任其他公職，成為史上首位因案件遲延而被免職的法官。

詳見5年無故遲延45案 偷懶法官免職。

川普要習近平人道處理香港

值此中國疑似已準備以武力介入香港「反送中」抗議之際，向來對此議題冷漠以對的美國總統川普，十四日連番發推文首度將香港問題與美中貿易戰掛鉤，先自吹自擂稱中國在貿易戰中被華府打趴，隨即又稱深信中國國家主席習近平可以「迅速且人道地」解決香港問題；川普十五日再加碼，鼓勵習近平直接親自會見抗議人士，好讓香港問題「快樂且開明地」落幕。

詳見川普要習近平人道處理香港。

家長看過來 電玩女孩社交能力較差

許多小孩熱衷玩電玩，家長也管不太動，一份研究指出，在十歲時經常玩電玩的女孩，她的社交能力到了十二歲時，會比不常玩電玩的女孩「更低」。這項研究由挪威科技大學、加州大學戴維斯分校及挪威盛奧拉夫醫院學者共同進行，研究對象為八七三位、六歲的挪威孩童，這些孩童來自各種社經背景家庭，研究團隊花六年時間，分別追蹤孩童八歲、十歲及十二歲時之社交能力。

詳見家長看過來 電玩女孩社交能力較差。

聯合報

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

香港反送中抗爭行動持續升溫，今起連三天將有多場大型示威活動登場，香港警方嚴陣以待，北京密切注意，美、日、越南等國紛發出對香港的旅遊警告，情勢緊繃。美國總統川普十四日推文指出，中國大陸想與美國達成貿易協議，但應讓中方先以人道方式解決香港問題；他在推文提及「安排見面」，各界認為川普提議與中國大陸國家主席習近平會面談香港問題。

詳見香港今起連3天大型示威 北京密切注意。

新北爆首起本土群聚感染 登革熱防治開啟南北戰場

登革熱防治正式開啟南北戰場，新北市確定爆發今年首起本土群聚事件。專家指出，今年登革熱境外移入個案暴增，加上高溫多雨適合蚊蟲孳生，且部分案例初診時被誤判為一般感冒，拉長通報時間。往年十月才會脫離流行期，今年八月中旬就疫情嚴峻，民眾與醫界都應該提高警覺。

詳見新北爆首起本土群聚感染 登革熱防治開啟南北戰場。

中國時報

又出招 川普將陸美貿易戰與香港問題掛鉤！川約習見面談

陸美貿易戰膠著，包括美國的全球股匯市不斷震盪下，美國總統川普公開表明，大陸想與美方達成貿易協議，應該先「人道地」處理香港問題，他並提議與大陸國家主席習近平會面。這是川普首度將和平解決香港局勢與貿易談判掛鉤。川普建議習近平，親自見香港的示威者，或許可以帶來開心結局。大陸外交部則回應，川普曾表示，陸方必須自己解決香港議題，「希望美方說到做到」，大陸不需要美國在香港問題上提供建議。

詳見又出招 川普將陸美貿易戰與香港問題掛鉤！川約習見面談。

2032首爾、平壤先辦奧運暖身！超越日本 文在寅豪語2045實現一個韓國

南韓總統文在寅15日在首爾舉行的光復節74周年慶祝儀式上發表演說，盼2045年能讓實現和平統一的「一個韓國」（One Korea）屹立於世界。針對日韓對立問題，文在寅向日本喊話，「若日本選擇對話與合作的道路，會樂意攜手」。但在演說時也語帶機鋒指出，「因為我們還不夠強大，祖國仍處於分裂狀態，所以還沒能建成誰都無法動搖的國家」。

詳見2032首爾、平壤先辦奧運暖身！超越日本 文在寅豪語2045實現一個韓國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法