GQ操刀 今年的全運會很時尚

2019-08-15 21:15

［記者謝武雄／桃園報導］全國運動會將於10月19日在桃園舉行，為打造全運會時尚風格，成為桃園城市品牌新亮點，桃園市政府今天在華航諾富特飯店與與男性時尚雜誌GQ簽約，未來將以選手為中心，結合運動與流行時尚，為今年全運會量身打造全新面貌，也成為桃園城市品牌新亮點。

鄭文燦說，今年全運會競賽項目達34項，參賽選手眾多，未來GQ將集結國內多位重量級設計師及影像工作者，塑造全運會整體風格；由連續擔任3屆金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀，將以俐落、鮮明色彩，翻轉全運會形象，另GQ當家時尚主編Kevin Wang和明星御用攝影師Mr. Triangle合作，以跆拳道莊佳佳、韻律體操宋語涵、武術莊佳雯、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、籃球簡祐哲、輕艇簡證嚴等七位桃園選手為主角，展現運動選手新潮時尚的一面，也傳遞運動選手速度及力量之美。

新聞處長詹賀舜表示，顏伯駿將為桃園隊設計專屬LOGO，以「桃」字為基礎，在起筆及收筆處以銳角展現速度感，代表運動的活力及能量；桃字底下的橢圓形除了取球類運動的意象，也象徵著翻轉中的概念，代表桃園選手以及桃園這座城市正在翻轉中；另外也找來二棲設計27Design團隊製作動畫，以動態方式呈現桃園隊LOGO蘊含的意象，LOGO將出現在桃園隊選手的隊服上，增強團隊凝聚力。

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