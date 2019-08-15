每月售票演出不到1場也遭追稅 「身聲劇場」：灰心

2019-08-15 20:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕創團21年的淡水「身聲劇場」，2017年進駐新北市政府公有「淡水藝術工坊」，在此設立辦公室並排練、演出。身聲劇場今年8月突然收到通知，指劇場售票演出有「營業事實」，追繳2017年9月至今共9萬554萬元的房屋稅，劇場創辦人吳忠良大感灰心，表示「每個月僅平均不到一場售票演出」，劇團更沒賺錢，不是不願意繳，但希望不要用一般店面做生意的方式計算，他們努力推廣藝文，也希望政府關心藝文團體。

淡水藝術工坊位於淡水中正路、淡水老街末端，由淡水古蹟博物館管理，身聲劇場2017年進駐藝術工坊3、4樓，依「市有房地供藝文團隊使用」訂定契約，身聲不需繳納每年約20萬元租金，但須回饋一定場次的藝文推廣演出。

稅捐處長：劇團是一般營業人

新北市政府稅捐稽徵處處長黃育民說，身聲劇場是藝文團體，同時也是一般營業人，並非立案的財團法人（人民團體），因此不適用較低的「非住家非營業用」2%稅率，應以「營業用」3%稅率課徵房屋稅。

為何身聲進駐快兩年才被要求繳稅？黃育民說，稅捐處今年進行房屋稅和地價稅使用情形清查作業時，發現劇場演出有售票，因此追繳身聲2017年9月啟用至今的房屋稅。

吳忠良灰心地說，劇場為推廣買票都虧錢了，為何用一般商業做生意的稅率課徵？一年當中，只有8場售票演出，每月平均不到一場，其他時間劇團都在此彩排、到各地公演，偶也借給其他團體彩排。售票根本無法賺錢，是為推廣空間而撐住演出，這一繳讓他很想離開淡水，抱怨新北市文化局、稅捐處，毫無同理心。

黃育民說，房屋稅是財產持有稅，因此沒有生意好就調高稅率、多課稅的機制，對身聲劇場並沒有差別對待，沒有天天營業的小吃店也是一樣以營業用稅率課稅。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅解釋，身聲進駐「淡水藝術工坊」是依照「市有房地供藝文團隊使用」訂定契約，不用繳納租金，合約中也載明「使用房地應納之其他應納之法定稅捐」，既然稅捐單位已經認定，希望身聲依法繳納。

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