竹市房屋稅調降萬餘戶受惠 新建電梯稅額取消年省8千

2019-07-26 21:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今召開不動產評價委員會，決議多項房屋稅調降措施，包括全面凍漲房屋標準單價、地段率及新建電梯稅額取消等，自7月起實施，在未來的三年內至少有1萬4600餘戶民眾受惠，房屋稅收減少估算約1300餘萬元；其中2016年7月後起課之新建電梯稅額將全數取消，以建物裝設載客數6人之電梯為例，一年可省8千元稅額，盼能減輕更多家庭負擔。

市長林智堅指出，為因應高齡化社會長者移動所需，以及全面照顧行動不便、身障朋友的需求，7月起新建電梯稅額將全數取消，且溯及2016年7月以後起課電梯，以建物裝設載客數6人的5樓電梯為例，一年約可省8千餘元，如為營業使用電梯則可節省2萬餘元。在此之前裝設電梯如有身心障礙者或70歲以上高齡長者與納稅義務人設於同一戶籍內，提出申請，電梯稅額也可全免，盼能減輕更多家庭負擔。

會中決議下列四大重要調降措施：

一、7月起電梯設備稅額全數取消，適用於2016年7月以後起課電梯，預估明年約6900餘戶受惠、稅額減少約1仟300餘萬元。

二、2016年7月以後新、增、改建完成建物適用新的折舊率，各種構造房屋調高折舊率幅度介於0.17%～2.14%，例如鋼骨造、鋼筋混凝土造房屋，折舊率由原每年1%提高至1.17%，殘值率由40%降至29.80%，市民在房屋稅的負擔，將逐年減輕。預估明年約7700餘戶受惠、稅額減少約37萬餘元。

三、取消國際觀光旅館、百貨公司及大型商場、影劇院及遊藝場所、十層樓以上建築物，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯及室內游泳池或屋頂游泳池等設備之標準單價加價規定。

四、考量整體經濟數據不如預期，房屋標準單價及地段率全面凍漲。

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