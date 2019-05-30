台南明年「囤屋稅」4億沒了 藍綠2女議員對槓

2019-05-30 23:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，修訂非自住多屋差別稅率，預估明年稅收可增4億餘元「囤屋稅」，昨天在台南市議會定期大會遭「退回」，南國民黨團副書記長林燕祝今（30）日砲轟議會民進黨團總召林宜瑾，「踐踏台南人對她的信任」，林宜瑾不甘示弱回擊林燕祝，「護航那些囤屋的富人財團」，由於兩人各自代表兩黨競選第4選區立委，「雙林雙美」戰火提前開打。

林燕祝說，議會大會退回房屋稅修正草案，是透過3黨協商的結果，林宜瑾也有參與，「出了協商大門，卻說令人遺憾」，林宜瑾可知若讓這房屋稅通過，租金又會隨之調漲，學生、無殼蝸牛又將被剝一層皮。

林燕祝說，台南市房屋稅根本沒有降，累積稅率嚇人，林宜瑾難道不知台南人的薪水根本無法跟台北比嗎？六都中除了台北，擁有多戶房屋的累積稅率都是1.5％，只有台南居然複製台北的房屋稅差別稅率3.6％。

林宜瑾則說，居住正義是多數民眾關心議題，也是民代必須守護的立場，她在政黨協商時提出法案配套，主張給予起造人適當緩衝期，並沒有同意直接退回法案，林燕祝口口聲聲說為了窮學生和無殼蝸牛，實際上是幫助富人財團減少囤屋成本，間接鼓勵炒作房價。

林宜瑾說，如果繼續放任囤房炒作，結果就是讓青年買不到房，台南空屋氾濫變鬼城，歡迎林燕祝針對居住正義議題，利用立委選舉機會做一場公開辯論，讓全國看看誰才是真正替市民、替弱勢著想的人。

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