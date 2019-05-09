土地公廟繳不起房屋稅 民代建議免稅

2019-05-09 21:26

［記者謝武雄／桃園報導］市府民政局雖然輔導土地公廟合法，但至今仍有9成以上土地公廟未取得寺廟登記，由於5月是房屋稅繳納季節，很多土地公廟房屋稅動輒8、9千元，令廟方頭痛不已；市議員黃景熙今天質詢時為土地公廟請命，希望提出改善方案；市長鄭文燦則說明，對於未取得寺廟登記的土地公廟，寺廟內只要供公眾使用面積都可免房屋稅。

鄭文燦說，桃園土地公廟約2千多間，目前房屋稅條例有規定，專供祭祀用的宗祠、宗教團體的教堂或寺廟，有租約或水電證明，且寺廟有面積無償提供公眾使用，符合上述條件，廟方可主動提出申請，以利減免、免徵房屋稅，未來也會請地稅局提供免徵的表格給民政局與各區公所，盡量簡化表格及辦理流程。

地方稅務局長姚世昌表示，基本上取得寺廟登記的寺廟免徵房屋稅，有房屋稅問題的大都是未取得寺廟登記的土地公廟，有的是登記在個人名下，有的是登記管理人，目前這些未取得登記土地公廟是以非營利、非自用住宅標準課徵房屋稅，稅率為2%，至於一般自用住宅則是千分之1.2。

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