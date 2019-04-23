台南房屋稅 明年7月起要凍漲了

2019-04-23 22:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你知道明年起台南房屋稅要凍漲了嗎？民眾陸續收到今年房屋稅單，台南市府製作1支宣傳短片，透過各種網路社群播放，希望將爭議問題釋疑，讓民眾對明年「凍稅」有感。

台南市政府表示，今年5月開徵的房屋稅是按2016年評定的房屋標準價格計算，礙於法源依據，依法無法凍漲，但為了回應民意，減輕房屋稅，今年3月提早召開不動產評價委員會，決議中古屋漲幅歸零、新屋漲幅調降至58%、全國單一自住房屋稅打折及調高折舊率等輕稅措施。

市府表示，由於「房屋標準單價重行評定後3年內，並無法源可再調整」，所以市府在無法突破法令的羈束下，今年這次提案並經不動產評價委員會決議，將未來3年標準單價調幅由81％降至58％，大幅調降了23％，並且自今年7月1日起適用3年，已遠遠超過本年度上漲的16%。

此外，台南市民眾所有的房屋符合全國單一自住使用要件，明（2020）年起房屋稅額還可以再打84折。

財稅局舉例，以坐落新營區新東里東學路95年興建完成的63.5坪3樓透天厝為例，今（2019）年房屋稅為10266元，明年房屋稅將降為6242元，一次降了近4千多元，若符合全國單一自住，稅額再打84折，房屋稅僅剩5243元。

財稅局表示，如果去年房屋稅繳10000元，今年5月份收到的稅單會再多繳1600元，絕非外界講的1萬8100元。

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