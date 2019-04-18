雲林縣房屋稅優惠 請看這裡

2019-04-18 10:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善兌現「免收老舊自用住宅房屋稅」選舉政見，提高房屋稅折舊率及提高住家房屋免徵現值，109年起住家房屋現值11萬2千元以下的房屋就不會收到稅單了，民眾明年繳稅時可減免房屋稅，預計受惠戶有1萬2千戶，縣府將減少稅收700多萬元。

縣長張麗善表示，今年適逢3年召開一次本縣不動產評價委員會，重行檢討攸關房屋稅的課徵標準，決議兩項減輕民眾房屋稅負擔的項目，包括提高105年7月以後完工建物的折舊率標準（折舊率越高房屋稅越少），鋼筋混泥土造房屋折舊率由原本的1%提高至1.17%（增加17%），減輕每年房屋稅，受惠戶數約7千餘戶；另外，也提高了住家房屋免徵現值，由原先的10萬4千元大幅提高為11萬2千元（免徵現值越高更多老舊房子免稅），提高後高於全國平均值（10萬2857元）近1萬元，目前為全國第一高，換句話說109年起住家房屋現值11萬2千元以下的房屋就不會收到稅單了，受惠戶數約5千戶，兩項合計受惠戶數高達1萬2千戶。

1、提高折舊率：一戶105年7月完工的住家用3層樓市區透天，面積300平方公尺，鋼筋混凝土造，如將折舊率由1%提高至1.17%，每年減少房屋稅的幅度將逐年遞增，平均每年約可多節省1241元（耐用60年計）。

2、提高住家房屋免徵現值：一戶面積100平方公尺，加強磚造2層樓的房屋，將住家免徵房屋現值標準由10萬4千元，提高至11萬2千元，合計4年約可節省房屋稅5180元。

張麗善進一步表示，這一次減免房屋稅政策，109年總共減少稅收約700多萬元（提高折舊率稅損約100萬元、提高住家房屋免徵現值稅損約600元）。

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