醫師余文儀質疑台東焚化爐設計問題 有排放戴奧辛疑慮

2019-08-15 12:15

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府決心啟用焚化廠，長期關注環保的醫師余文儀質疑焚化爐的設計結構有排放戴奧辛疑慮，一旦發生，台東平原的人口及農業都受害。台東環保局長謝清泉則保証符合法規標準以上，無污染疑慮。

余文儀強調，並非焚化爐不能用在解決垃圾問題，而是台東的焚化爐因設計問題，只能燒到攝氏650度，這個溫度剛好是燒出戴奧辛的最佳溫度，透煙囱排出，往台東平原飄散，受害的絕不只鄰近的大豐地區。

余文儀說，2016年環保署曾邀環保團體參訪台東焚化廠，當時他就提出這項疑慮，但環保署並未正面答復。余文儀並說，台東環保局過去幾次試燒，根本沒有通過。

余文儀說，他曾經到美國洛杉磯參訪焚化廠，是焚燒400百噸垃圾容量的大爐，溫度可達1200度，最少900度，超過戴奧辛850度完全燃燒的標準，加上煙囱上方有灑水裝置，將排煙往下帶，殘留的底渣也都固化，運轉產生的熱能則發電，整個設計相當完善，所以設置在商業區，也沒有環保問題。

余文儀說，回頭看台東焚化廠，雖然是300噸的廠，但分2爐，一爐僅燒150噸，這樣根本沒辦法達到850度讓戴奧辛完全裂解，且煙囱是開放式外排，除塵、除硫、除戴奧辛的效果都不佳，這樣的爐，怎麼可以讓它啟用。

余文儀說，垃圾焚燒後的底渣也有毒性，洛杉磯的作法是固化後做為路基使用，因為固化，沒有毒物融入土壤地下水的疑慮，但台東對底渣有何處理機制？如果直接掩埋，一定造成污染問題。

余文儀說，環保局當然會說各項排放符合標準，但以他參訪國外的經驗，台東的焚化爐的設計結構，並不是高標準的爐，不應啟用，否則一旦戴奧辛外洩，台東人及釋迦、等經濟作物一定受害。

環保局長謝清泉說，余文儀所指的問題不存在，過去試燒，都有達到900多度，超過法規標準的850度，日本的標準甚至只有800度，都足以裂解戴奧辛，而且在排放前有一套過濾設備，原本是活性碳，現在準備修繕升級到觸媒、薄膜等更高等級的設備。

至於底渣處理，謝清泉說，焚燒後約殘留15％的底渣，將送往外縣市做專業處理，並非在縣內掩埋。

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