焚化廠使用年限剩2年 新竹市環保局擬延役

2019-06-11 21:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市焚化廠從2001年啟用焚燒垃圾後，已使用18年，再2年就達20年使用年限，市環保局最近提出焚化廠延役計畫，除要向中央環保署爭取9億元的設備更新和改善經費，也研議提高外縣市垃圾進廠的費用，並針對垃圾減量及資源回收再進化，包括評估垃圾隨袋徵收或社區資源回收優化等策略，減少垃圾焚燒量。

環保局長江盛任說，竹市焚化廠目前每天焚燒的垃圾約689公噸，包括364公噸的一般垃圾及325公噸的一般事業廢棄物，其中包括協助焚燒新竹縣150公噸的一般垃圾量。

由於焚化廠這幾年長時間都處在高壓運轉狀態，焚化廠的鍋爐熱質偏高，而鍋爐爐管也常有破漏情況，因此維修費用相當高，但為使焚化廠能繼續使用運轉，環保局也提出「延役」計畫，希望爭取經費進行設備更新與汰換，希望讓焚化廠再延役一次、即再延20年。

江盛任說，焚化廠因已使用18年，很多設備都老舊，環保局已向中央提出延役設備更新計畫，包括鍋爐爐管更新高週波及進行垃圾吊車系統更新、改善氣冷式冷凝器及降低污染排放的設備等，經估算約需9億元，正等中央核定，即可著手進行設備的更新與改善。

對於焚化廠快達使用年限情況，市議員劉崇顯也提出質詢，他說，竹市焚化廠已快達20年的使用年限，加上焚化廠每天都協助代燒新竹縣的垃圾，但焚化廠很多設備都老舊需更新，要求環保局提早因應，應從垃圾減量及提高資源回收的比例著手，尤其在焚化廠還未確定延役前，也應有應變措施，才能避免使用年限到時，發生垃圾問題。

劉崇顯也建議垃圾減量方式，可參考台北市的「隨袋徵收」，透過垃圾袋的管控，達到垃圾減量目的，至於提高資源回收比例，他也建議可從社區著手，包括提供資源回收獎勵金等，增加回收誘因，才能從垃圾源頭管控，避免焚化廠過度使用所帶來對環境的污染。

對此，江盛任表示，有關垃圾「隨袋徵收」，環保局已在審慎評估，會評估使用效益，不會冒然實施，同時針對延長焚化廠的使用壽命，也會研議調高外縣市垃圾的處理費。同時已研擬到大型社區進行垃圾分類清運優化和智慧回收宣導，提高回收誘因，達到垃圾減量目的。

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