垃圾掩埋還是焚化？台東議會聚焦吵不停

2019-05-13 11:06

［記者張存薇／台東報導］為解決台東垃圾危機，縣長饒慶鈴傾向重啟焚化廠，成為台東縣議會今天單位質詢焦點，議員鄭崗山、李數奼、林威志、黃瑞華都問到垃圾處理問題，希望縣府幫忙解決離島垃圾外運、偏鄉垃圾掩埋，林威志也強調可採用機械生物處理系統（MBT）、「堅決反對啟用焚化爐」，環保局長謝清泉說明，經多方評估，重啟焚化爐還是最佳方案。

林威志指出，焚化廠最大爭議是設置地點，民眾很擔心，而短期內還是一定會用到垃圾掩埋，市公所考慮納入建農掩埋場周邊土地加以擴大，縣府應該加以協助，而MBT在歐洲行之多年，目前雲林虎尾也計畫先引進機械處理垃圾系統（MT），預計每天8小時可處理100噸垃圾，台東也可比照處理。

謝清泉說明，台灣的垃圾有高達34％有機物質 ，包括廚餘、果皮等都會混在垃圾內發酵、沾染，因此經過MT場仍無法做出均質化的「固體回收燃料」（SRF），再加上MBT台灣還沒有實場，含環評設置期要4年，恐來不及處理台東垃圾。

他進一步說，焚化廠重啟約需2年半時間，再加上焚化廠是台灣主流、技術成熟，且可以用最先進的觸媒技術分解戴奧辛毒素，評估之下仍以重啟焚化廠為最佳方案。

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