台東將啟用焚化廠 環保人士批縣府怠惰、白賠19.6億

2019-08-14 10:01

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長饒慶鈴昨天明確表示將啟用焚化廠。台東環盟執委廖秋娥說，7月下旬縣府在台東市辦的說明會，根本是一面倒反對啟爐，縣府竟執意啟爐。她說，民意反焚，所以縣府才在8年賠了19.6億買回焚化廠，8年來行政怠惰，不努力解套，才走回啟用焚化廠之路。

縣府才開完說明會就宣布啟用焚化廠，重啟費用為5.6億元，將以追加預算案，排入8月台東縣議會臨時會議程，修繕時間需要2年半。廖秋娥批評愚弄民意，環盟是否採用行動反制？內部還須進一步商討。

廖秋娥說，環團並不是只有反對焚化廠，而是提出了具體可行的方案，只要廣設資源回收站，徹底實行，垃圾量可以降到10％，根本不需要焚化廠。

廖秋娥說，焚化並非垃圾歸零，仍有很多的灰渣必須掩埋處理，且要特殊掩埋場，環保局口口聲聲說掩埋場難尋，既然如此？如啟用焚化廠，如何處理灰渣？可見焚化並不能完全解決垃圾問題。

廖秋娥說，民意長期反對焚化廠，在這種情況下，縣府才接受仲裁結果，才在2012年賠19.6億元給廠商，取得焚化廠，但賠了錢，這8年時間卻無所作為，縣府還解決不了垃圾問題，大家都只想把問題往後延，延到受不了，就說啟用焚化廠最好，這就是行政怠惰。

廖秋娥也批評環保署垃圾政策錯誤，只願補助焚化廠，不補助縣市設置掩埋場，也不花更多錢在落實資源回收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法