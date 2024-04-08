震災後新北12處建物列管 5紅單7黃單

地震後部分建築物受損，新北市有5處紅單、7處黃單建築物待改善。（工務局提供）

2024/04/08 16:31

首次上稿：14:44

更新時間：16:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕受到花蓮地震影響，新北市許多建築物受損，經過初步勘查，新北市有12處建物列管，分別是紅單5處、黃單7處有待改善。

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根據記者掌握資料，4處紅單分別是土城區延吉街296巷9號、土城區延壽路26號、中和區連城路222巷6弄2至10號、八里區龍米路1段322至326號、中和區連城路160號廠房。

另7處黃單分別是土城區延和路201至207號、土城區明德路1段8至16號、土城區員林街32號地下1樓、中和區中山路2段491號及499號、土城區青雲路271號、新店區安泰路60巷90弄28到42號、新莊區中正路702號。

工務局副局長蘇志民表示，不論是張貼紅單或黃單，都代表建築物受損，有不同程度的結構性破壞或是牆壁龜裂、梁柱損壞等，針對結構破壞嚴重者，市府擔心若再次發生地震，可能造成更大的災害，因此第一時間會協助緊急架構支撐，避免災損擴大或建築物立即傾毀。

蘇志民說，針對紅單或黃單建物，將發公文通知所有權人或社區管理委員會改善，改善方式有兩種，分別是拆除重建或補強修復，會給住戶一段時間改善，避免影響公共安全。

新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，地震過後公部門為了快速區別建築物是否安全，會以紅單、黃單來進行初步分類，類似醫護人員的檢傷分類，紅單意指主要結構損壞，應立即停止使用並疏散人員，黃單則是局部結構受損，應暫停使用。

賴建宏說，紅單建物可能有立即性危險，建議可進行結構評估修復補強或拆除重建，新北市政府對於黃單建物也有管制措施，短時間內可開放民眾返家拿取必要物品，但後續建物必須經過專業技師評估，進行修復補強，確保安全無虞，才能重新恢復使用，並向主管機關申請解除列管。

地震後新北市土城區某社區地下室梁柱結構嚴重毀損。（工務局提供）

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