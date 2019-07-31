主持國中小新校長布達 饒慶鈴勉勵發掘學校特色

2019-07-31 15:21

［記者黃明堂／台東報導］台東縣108學年國中小學新任及續任校長今天布達，面對明天上路的108新課綱，縣長饒慶鈴要求校長發掘校園在地特色，領導學校與國際接軌，為孩子打造一個美好的未來。

交接典禮由饒慶鈴逐一頒發聘書，隨後進行宣誓儀式、印信交接。饒慶鈴也表彰退休的蘭嶼中學楊瑞良、豐田國中林彩盆、龍田國小施琇瑩及四維幼兒園于佩貞․達曼等4位校長及園長，感謝他們長期奉獻教育志業的辛勞。

饒慶鈴肯定12年國教108課綱「非常棒、很活」，但在大家都還摸不著頭緒的情況下，校長扮演了很重要的角色，一定要做好老師跟學生間的橋樑角色，發掘學校特色，啟發孩子豐富多元的潛能。

教育處指出，本學年度連任校長共有11人，分別有卑南國中游數珠、關山國中吳宏龍、都蘭國中卓世宏、泰源國中張筱白、初鹿國中陳文靜、寶桑國中洪榮威、錦屏國小徐淑委、卑南國小曾英哲、富山國小廖偉民、三和國小張國華及鹿野國小張經緯。

新任校長共有15人，有蘭嶼高中連紋乾、賓茂國中王淑冠、豐田國中洪文政、池上國中蘇意媛、龍田國小吳耀仁、寶桑國小李倩鈺、香蘭國小林繼光、仁愛國小曹音鵬、美和國小林聖瑜、賓朗國小吳昭明、都蘭國小許忠文、利嘉國小林庭瑤、瑞豐國小陳光煌、關山國小陳文玲及大溪國小林智皓。

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