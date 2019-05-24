焚化廠延役、動保園區工程進度 竹市府會考察

2019-05-24 16:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市議會定期會今針對「新竹市焚化廠操作營運及管理計畫」、「新竹市動物保護教育園區新建工程」進行市政考察，會中市府詳細報告焚化廠的營運現況及延役規劃、動保園區最新工程進度，並由市長林智堅、議長許修睿帶領市府及議會實地考察焚化廠營運現場及垃圾處理操作流程，也前往動保園區視察，進入未來收容區檢視通風及採光，盼給予收容犬貓最佳環境。

環保局長江盛任表示，新竹市焚化廠操作營運及管理計畫重點，在於加強垃圾進廠管制與維護提升設備性能，由於焚化爐啟用至今已18年，因此，延役規劃將是近年的工作重點，目標妥善處理廢棄物、能源效率提升、降低污染排放、循環經濟資源再利用等，都是在討論延役及設備更新優先考量的項目。

江盛任表示，對於焚化廠使用年限與延役的問題，市府一直都有妥善的計畫，會針對垃圾處理需求，研議容量規模是否調整以及整體設備進行效能評估，做未來延役汰換的考量重點；另外，每年進行例行性歲修時的垃圾處理，都會安排請鄰近縣市焚化爐進行協助調度使用，更會做好規劃，此外，環保局一直都有進行空氣、土壤及水質的監測，隨時掌握最新狀況。

工務處長吳堂安指出，新竹市動物保護教育園區新建工程進度已達9成多，舊建築環境老舊不敷使用，犬貓收容數量僅86隻，新建物將以生命教育、防疫概念、友善互動、清透明亮、自然通風、節能減碳為設計理念；產發處長吳甲天表示，新園區將大幅提升收容犬貓數量達500隻，重視犬貓的醫療照護與居住福祉，也特別設計行為訓練室、綠屋頂及雨水回收，期望7月中落成後能成為優質的生命示範教育園區。

吳堂安說，動保園區因獲得農委會補助，因而變更設計增加醫療用污水處理設備，也將空間規畫及管線重新檢視，進行修正及調整，盼提供犬貓更好的環境；吳甲天說，落成啟用後會重新檢視人力需求，除與相關協會合作，增加志工人數，也會評估預算根據需求進行調整；此外，未來也會著力於貓狗認養確實與成功，推動認養教育、認養冷靜期與飼主評估，避免犬貓的再次遺棄，也將持續推動校犬計畫，積極進校園推廣動保教育觀念。

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