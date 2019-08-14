台大醫院腦瘤放射手術 結合AI更快、更精準

2019-08-14 21:27

〔記者林惠琴／台北報導〕面對較棘手的腦瘤，醫師通常會採取放射手術治療，但術前必須精準定位腫瘤位置，過去主要利用手動圈選，但台大醫院整合人工智慧（AI），可自動偵測圈選，作業時間從原本最高數小時可降至僅需30秒，且準確率逾9成，有助於縮短病人等待手術的時間。

台大醫院外科部主治醫師蕭輔仁表示，腦轉移瘤、腦膜瘤、聽神經瘤是常見腦瘤，若位置深、體積小、數量多，開腦切除風險太大，因此通常會以俗稱「電腦刀」、非侵入式的放射手術治療，經由大劑量放射線殺死或控制腫瘤。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師許峯銘指出，在放射手術治療前，醫師必須檢視電腦斷層、核磁造影影像，勾畫出每一個腦瘤輪廓，以確認放射線要集中的位置，也避免傷害到其他組織，整個過程往往得花費數十分鐘至數小時。

不過，台大醫院今發表結合AI的腦瘤自動偵測圈選系統，許峯銘說明，可自動找出腦轉移瘤、腦膜瘤、聽神經瘤的腫瘤位置，並快速地在影像上將腫瘤的邊界精準描繪出來，由原本需時數十分鐘至數小時，降至30秒，有助於縮短放射手術前置設計時程。

此為國內首次結合AI應用在臨床腦瘤治療上，今年7月在台大醫院上線至今，已治療超過20位患者，並獲選為今年美國放射腫瘤學會（ASTRO）年會的口頭論文報告，將於9月在美國芝加哥發表。

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