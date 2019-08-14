新北本土登革熱個案曾在北市工作 衛生局：已派員至公司周邊檢查

2019-08-14 14:56

〔記者蔡思培／台北報導〕衛福部疾管署今公布新北市今年首例本土登革熱，案例是一名冷氣裝修人員，過去曾在北市工作。北市衛生局表示，今早已派員到該案例公司周邊100公尺進行病媒蚊孳生源檢查及清除。

衛生局疾病管制科科長歐佳齡，這名個案工作地點橫跨台北、新北，今天已派員至個案文山區工作地點周邊100公尺進行病媒蚊孳生源檢查及清除，環保局也派員於周邊進行噴消作業。環保局跟健康服務中心的人員也會再進行確認，決定是否將檢查範圍擴大、再針對孳生源；積水容器等檢查。

統計指出，今年截至8月7日，北市登革熱境外移入病例數已累積42例，較近3年同期平均值（32例）高，感染源以東南亞國家為主，其中以印尼9例最多，其次分別為菲律賓8例、泰國、越南及新加坡皆為5例。由於登革熱境外移入病例可能引發本土登革熱的風險，且近期發現部分民眾因症狀不明顯而多次至診所就醫而診斷為疑似流感。衛生局提醒市民，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可至北市12區91家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢並告知活動史、旅遊史。

衛生局也提醒民眾，清除不必要的積水容器以避免孳生病媒蚊，建議民眾針對菜園、花圃等室內外環境每週落實環境「巡、倒、清、刷｣步驟。樹洞、旗座、天溝（屋頂排水溝）及地下室等處也容易因為被忽略，形成隱藏性孳生源。

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