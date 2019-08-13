境外登革熱303例創10年新高 7月91例前所未見

2019-08-13 15:36

〔記者林惠琴／台北報導〕暑假正值旅遊旺季，卻通常也是蚊媒傳染病境外移入高峰。衛福部疾管署公布，今年境外移入登革熱突破300例，創下近10年新高，光是7月就創下91例，約較往年30、40例倍增，簡直「前所未見」，至於8月疫情是否會再上升，仍有待觀察，提醒民眾前往流行地區要做好防蚊措施。

根據疾管署統計，今年累計303例境外移入登革熱，為近10年同期最高，9成以上感染地為東南亞國家，其中，以印尼71例、越南67例、柬埔寨44例最多。

疾管署副署長莊人祥表示，上週新增17例境外移入登革熱，光是7月以來累計已有107例，尤其7月就占91例，簡直「前所未見」，明顯較去年7月的35例、前年7月的46例呈現倍增，而近1個月感染地則以越南21例、柬埔寨21例、菲律賓17例為多。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，從往年境外移入登革熱的疫情來看，雖然高峰曾經發生在7月至10月之間的月份，但仍多落在8月，今年8月的病例數是否會超越7月，有待持續觀察。

劉定萍指出，目前東南亞國家包含菲律賓、斯里蘭卡、寮國、馬爾地夫、越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨、新加坡及印尼疫情處高峰或流行期，且多高於近年同期，強調相關地區疫情嚴峻，但又是國人熱愛的旅行地，可能因此推升境外移入登革熱病例數。

另外，上週也新增6例境外移入屈公病，今年累計已有30例，光是7月以來就計有23例，鄰近的泰國疫情處流行期，印度及馬爾地夫疫情持續。

疾管署提醒，民眾前往登革熱、屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍；返國後如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

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