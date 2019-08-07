泰25歲空姐染登革熱 確診僅3天器官衰竭亡

2019-08-07 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕泰國登革熱疫情逐年提高，每年6～10月雨季時節，感染登革熱的風險又大大提高；8月5日傳出泰國一名25歲空姐因感染登革熱死亡，7月26日遭蚊子叮咬後出現高燒不退、肌肉痠痛等症狀，雖有就醫，但體內病毒引發內出血、休克，最後因多重器官衰竭，在診察出感染登革熱短短3天後，就不幸身亡。

綜合媒體報導，隸屬泰國獅子航空的25歲空姐艾琵恰雅（Apitchaya Jareondee），7月26日在工作場所被蚊子叮咬後出現高燒和頭痛的症狀，前往醫院後，經醫師診斷為感染登革熱；隨後因被登革熱病毒嚴重感染，出現器官內出血及休克症狀，最後因多重器官衰竭離開人世。

根據疾管署資料顯示，典型登革熱潛伏期約為3至8天（最長可達14天），又因每個人的體質不同，有不同程度的症狀，典型症狀是發燒、出疹、後眼窩痛、肌肉關節痠痛，再嚴重則有嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等狀況，重症則會嚴重出血或嚴重器官損傷。

據泰國當地公共衛生部數據顯示，近3年泰國登革熱疫情上升，而今年已有4萬多個病例，是2018年的1.6倍，目前已有58人死亡，對比2018年共33人死亡，死亡人數接近兩倍，醫務人員稱這是「近年來最嚴重的登革熱暴發之一」。

相關單位也評估隨著泰國當地雨季持續增加，感染登革熱病例也將會持續提升。泰國國家疾病控制中心（DDC）傳染疾病局局長表示，「目前的登革熱疫情令人擔憂」。

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