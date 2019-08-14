12歲就唱歌 肉粽歌王郭金發胞弟人生超勵志

2019-08-14 14:27

〔記者周湘芸／新北報導〕台語流行音樂男歌手郭金發因演唱《燒肉粽》一曲成名，2016年於老歌演唱會猝逝，其現年73歲的胞弟郭金字年少時也曾席捲各大廣播歌唱節目，25年前遭遇車禍，雙腿至今仍行動不便，但憑藉對歌唱的熱愛，不但重拾生活目標，更經常現身於公益活動中。長期投入三失（失能、失依、失智）老人到宅服務的華山基金會今年初透過照顧管理中心找到居住在新北市新莊區的郭金字，除定期送餐關懷，也陪伴他重返熟悉的人生舞台。

郭金字12歲時發現自己對唱歌的興趣，第一次參加廣播電台歌唱節目是因為「唱2首歌可以拿2瓶汽水」，後來更發行黑膠唱片，演唱電影《八卦山》主題曲《八卦山下》。談到哥哥郭金發，郭金字更佩服的說，從小家中不少家電都是他（郭金發）參加歌唱比賽贏得的獎品。

郭金字表示，25年前遭遇車禍雙腿一度無法行走，曾長期待在家中自暴自棄，但因為對唱歌的熱忱，逐漸走出陰霾，甚至參加殘障協會舉辦的歌唱比賽獲得第一名。郭說，當時第一名獎金有3000元，他捐出1000元給協會，希望能幫助更多像他一樣的人。

郭金字說，從小家境困苦，含自己在內有9個小孩，全靠父親做皮鞋、母親幫別人洗衣服維生，也因為這樣更懂得「惜福、付出」。即便現在行動不方便，最大的願望仍是跑遍各場公益活動「無償」獻唱，他也鼓勵和他一樣，人生遭逢變故的人多走出戶外，「敞開心胸比吃藥都還有用」。

華山基金會在全台成立389個愛心天使站，提供到宅服務、電話問安、益智保健、老人用品補給服務，其中，新北市共25站，服務1500多位長者，每逢節慶舉辦共餐、運動會等活動，24日將舉辦中秋節「愛老人才藝餐會」，邀請500多位長者出席，但截至目前募款仍不到5成，盼各界能協助認桌助老，詳細資訊可洽愛心專線02-2254-0272。

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