活到老剪到老！迪化街「福州伯」理髮店 101歲理髮師天天開業

2019-07-30 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市迪化街市場的「福州伯」理髮店，在地經營已逾70年，今年101歲的人瑞理髮師林能火，每天準時從早上9時起，營業至晚上9時。理髮店一週約有兩名老客人前來光顧，林能火笑著說，只要還有客人，就會繼續剪下去。

根據《中央社》報導，華山基金會今（30日）到「福州伯」理髮店，為膝下無子的林能火提前慶祝父親節。義工們在10坪大小的理髮店內，為人瑞理髮師獻上，插有101歲蠟燭的蛋糕，順便也幫林爺爺更換新寢具。林能火也在現場幫義工理髮，展示老師傅的專業手藝。只見眼神專注的林能火，仔細修整頭髮，並不時看著鏡子，調整細修髮型，剪完頭髮後，林能火再熟練地為義工仔細搓洗頭髮，接著再用有60年資歷的吹風機，吹整頭髮。

林能火賴以為生的理髮店也是住所，店裡的生財工具、家具幾乎都有幾十年歷史，有用膠帶補過座墊的理髮椅、外觀斑駁且早已停產的吹風機；而以木板作為簡單隔層的小空間是他的臥室，房間裡的床墊、枕頭、棉被也都泛黃。華山基金會大同站長陳延平說，林爺爺過著簡樸的日子，很多東西都捨不得淘汰，今天除提前慶祝父親節外，基金會也購買寢具協助更換，希望林爺爺睡得香甜安穩。陳延平表示，目前大同站服務91位長者，高齡80歲以上占半數，7年前透過台北市社會局，認識林爺爺，而平均2至3天，就會有義工前來探視。

林能火年已逾百，依然耳聰目明，精神氣色相當紅潤，很難看出年歲已逾百，而滿布皺紋的雙手，動作雖不若年輕人俐落，仍能每天自行打理日常起居，自理三餐飲食，煮粥、蒸地瓜，及兩樣配菜。

林能火出生於中國福州，從小當理髮學徒，隨國民政府軍隊來台，在台落腳已逾70年，因妻子早逝，為客人理髮成了生活重心。林能火說，他每年會回中國探親一次，但因習慣在台灣的生活，也就不打算回去長住。

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