韓國瑜視察仁武曹公新圳及下游楠梓後勁溪

2019-08-12 21:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局推動仁武曹公新圳護岸加高工程，預計明年3月完工，將可減緩曹公新圳溢淹，搭配下游楠梓後勁溪中華社區渠道清疏工程，預計今年10月底前完工，市長韓國瑜今親自視察督軍，可望改善曹公新圳及後勁溪瓶頸段。

曹公新圳自大樹區九曲堂向西沿途經過鳥松、仁武區，於八涳橋與獅龍溪匯流成後勁溪，再經楠梓區後出流入海，尤以仁武及鳥松一帶因颱風暴雨期間，常因下游後勁溪瓶頸而造成溢淹。

其中澄觀路與曹公新圳交界處，屬於局部較低漥地區，去年823豪雨、今年719豪雨均淹水，市府水利局列為68處易淹水點，視為重點改善區域。

水利局盤點6處瓶頸位置，包括中山高下游約50公尺處、仁武橋至中山高速公路橋、中山高速公路橋、台塑仁武工業區段、八涳橋上下游右岸，及曹公新圳排水的無名橋等渠段。

水利局優先針對曹公新圳八涳橋上游至仁勇橋段，增加排水護岸高度進行改善，預計明年3月底完工後，可減緩曹公新圳溢淹問題，其餘整治計畫陸續辦理規劃檢討及設計，並同步向中央爭取經費，逐步改善瓶頸段造成溢淹問題。

水利局同步辦理下游後勁溪淤積段清疏工程，目前竹仔門橋到八涳橋段計畫清淤土方約4萬5000多立方公尺，工程預計今年10月底前完工，將可減少河道淤積，並加速排水功能，改善強降雨造成積淹水。

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