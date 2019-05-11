高雄20年沒清水溝？ 網友舉證打臉「造謠」

2019-05-11 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日有網友在台大《批踢踢實業坊》指控，某媒體日前報導稱「高雄市20年沒清水溝」是「造假造神」的假新聞並舉證打臉，令眾鄉民憤怒痛批該媒體。

據貼文指出，台灣某媒體在5月9日報導一則關於高雄市的新聞，標題和內容皆指涉「高雄市20年來沒清過水溝」，並將清水溝的功勞全部歸功於高雄市長韓國瑜，令該名網友十分不解。

據網友說法，「不管你是不是高雄人，只要會Google，上網隨便找都有高雄市政府清水溝的資訊」。他舉例高雄市政府所經營的臉書專頁「樂高雄」曾在2018年8月27日貼出數張照片，內容寫道：「為避免再傳出積淹水災情，環保局今加速完成側溝清淤、易淹水地區之排水口落葉與垃圾清除工作。」

「樂高雄」專頁當初的貼文中表示，若市民遇有「垃圾覆蓋、道路坑洞嚴重」等危險，可立即通報1999市民服務專線，將會有市府專員儘速協助。該名網友怒批，「20年來首次清水溝」是假，「20年來首次有高雄市長沒政績，只能拿路平、清水溝當政績」才是真。並質疑道「難道『側溝清淤』不是清水溝？2018是20年前嗎？」。

其他鄉民看見這個消息，憤怒痛批該媒體：「造謠造假」、「平行時空報紙」、「真可悲，更可悲的是一堆人信」、「20年沒清，環保員還記得怎麼清嗎？」、「韓粉不意外」、「愛河水可以喝，冷凍包子好吃」。

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