斷言韓國瑜只能做一屆市長！ 館長：大家等著看

2019-05-11 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕曾經在選前力挺高雄市長韓國瑜的成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，近日連續砲轟韓國瑜，10日更在直播上預言韓國瑜只能做這一屆高雄市長，要大家等著看，講到激動處更怒飆髒話。

館長10日在直播中表示，韓國瑜在競選期間找他直播，韓當時說願意為高雄人做牛做馬，願意解救高負債的高雄，讓高雄人過好的生活，承諾「貨出去，人進來，高雄發大財」。當時他詢問韓是否會和其他政治人物一樣做一半就落跑，韓當時承諾絕對不會，更說自己不是這種人。

館長指出，假如他是韓國瑜，絕對不會發表「5點聲明」，絕對會「做好做滿」，黨的徵召和初選想都不會想，因為要履行參選時的承諾，如果當初韓國瑜堅持不選總統，絕對現在聲勢更漲，是國民黨的神，但現在韓不是，就算在初選後說不選，「我跟你講啦，你也無力回天，就算你沒有做總統，你做回高雄市長，你只能做這一屆了啦，你也沒有第二次了啦，我現在就開下個金口，至於會不會發生，你就等著看。」

館長還說，「韓粉聽清楚，我只是要履行承諾，男人之間的承諾！我錯了嗎！說話不用算話喔！X你娘老XX」，韓國瑜不只答應他，還答應當時直播收看1、2萬的觀眾群，之後瀏覽率還到達200多萬。

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