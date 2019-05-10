痛批韓國瑜「言而無信」 館長：我再支持他，天地不容！

2019-05-10 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前表態不排斥被納入國民黨初選民調後，曾力挺韓國瑜的成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢逐漸轉變態度。昨（9日）直播時，館長再次對砲轟韓國瑜，表示韓國瑜現在做成這樣，若自己還支持下去，就是「天理不容」！對此，韓國瑜則在今日回應「這樣子啊，尊重館長的講法」。

昨（9）日館長直播時，談到自己出社會25年，市面見的多了，韓國瑜「前面所答應我的一切，根本就是在他X的吹牛，他是來我面前親口講，必須做好做滿嘛」！館長表示，當時聽的很興奮，認為韓是國民黨救星，跟國民黨那些人都不一樣，「但是現在看起來，有過之而無不及」。

館長表示，自己的觀眾朋友直接拿韓國瑜以前和館長談話時的影片來給他看，要館長幫忙「主持公義跟公道」，所以自己不得不說出真實的話，「我還可以盲目的挺嗎，對得起我的觀眾朋友嗎」？館長表示，人都會變，「他（指韓）也變了，所以我也要馬上不一樣的態度」。

館長最後也痛批韓國瑜「言而無信」，表示「他今天做成這樣，我還支持他嗎？如果我今天在這樣盲目的支持他的話，我跟你講，天地不容」！

對此，韓國瑜今日接受媒體訪問時，被問到對館長批評他「言而無信」有何看法？韓國瑜僅表示「這樣子啊，尊重館長的講法」。

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