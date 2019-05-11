韓國瑜自經區問答頻中槍 陳其邁建議可多跟市議會、業界討教

2019-05-11 17:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜關於自經區的答詢內容頻頻中槍，行政院副院長陳其邁今表示，韓市長對產業的了解，他覺得還可以多跟市議會討教、或跟業界多深入座談，因為市長非常重要，他是產業的推手；陳其邁強調，未來希望持續跟高雄市政府合作，要拜託韓市長、大家一起拚經濟。

陳其邁今下午在高雄出席台語演講比賽活動，會後被問及關於自經區相關話題，他侃侃而談，還有媒體把高市議員康裕成質詢韓國瑜問題拿來問陳其邁，他也能在第一時間俐落回應。

陳其邁說，橋頭科學園區總共土地面積430幾公頃，園區有262公頃，產業用地186公頃，會創造1800億產值，1萬1000個就業機會，包括資通訊產業裡面的半導體、晶圓代工 封測、互聯網等，這個對未來產業發展、城市的結構，整個非常重要。

從南科、路科、橋頭科學園區到楠梓加工出口區，未來可望成為全世界最有價值的半導體產業聚落。

陳其邁強調，後續還有很多工作，希望能夠跟高雄市政府合作，有一些待辦事項像區段徵收等，都需要高雄市政府來協助，真的要拜託韓市長，大家一起拼經濟。

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