點出韓國瑜備詢「3缺點」 他狠酸：一個誤當了市長的諧星

2019-05-11 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在議會備詢的表現，受到外界熱烈議論。對此，關心時事的作家苦苓諷刺，「觀賞高雄市政總質詢，已經成了最好的晚間娛樂」。苦苓表示，造成這種「諧星」表現的原因，來自於韓國瑜3個缺點：「不用功」、「不禮貌」、「不誠實」。

苦苓今日在臉書發文，表示韓國瑜第一個缺點是「不用功」。他指出，議員要質詢，府會聯絡員會知道內容，會幫市長準備好資料，讓市長可以從容回答、不跳針不亂講、不會拒答；如果沒有人幫他準備，那是市長用人不當；如果準備了他沒有看，那就是他偷懶，否則事關幾千億投資、未來高雄經濟發展關鍵的橋頭科學園區，市長為什麼不能說「我先回答重點，細節甴經發局長補充」呢？

第二，「不誠實」。苦苓表示，韓說2天要補給議員的自經區說帖，拖了一禮拜才給，而且只有3張總共1600字的文件，卻用了兩種印刷字體（顯然是複製貼上時忘了變更），而且內容極其粗糙，還扯上醫療觀光等跟自經區毫無關係的內容。

此外，韓國瑜一直不肯透露全中運快閃到底是為了什麼；且被質詢橋頭科學園區議題時，明明懂一點點就可以回答，韓卻說「我知道答案」但非要經發局長先回答，「不是顯得更嘴硬、更心虛嗎」？

第三，「不禮貌」。苦苓指出，議員沒有刻意刁難、也沒有問跟市政無關的事，市長卻屢屢拒答，非常沒禮貌！苦苓認為，議員是站著質詢，市長本來就應該站著回答，全台灣的縣市議會都一樣。「你一下站一下坐，議員要你站著，你居然說『我為什麼要像小學生一樣的站著？』」苦苓批評，就算小學生，也知道別人站著問話的時候，也應該站著回答的禮貌吧？「市長你實在太搞笑了」。

最後，苦苓諷刺，感謝89萬選民，為我們提供了這位諧星市長，每天無厘頭的在議會讓我們開心，雖然離發大財遙遙無期，但至少有短暫的歡笑，也算是聊勝於無啦！

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