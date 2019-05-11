韓國瑜「征服宇宙」扯到偉人 林濁水諷：智慧才情多萬倍

2019-05-11 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在經濟論壇上喊出「征服宇宙」的口號，遭網友酸爆，韓國瑜則認為「總有某些缺乏想像力的人看不慣嘗試運用想像力改變現狀的人」，還拿愛迪生、畢卡索等偉人來相比。對此，前立委林濁水諷刺地說，韓的智慧才情比這些偉人還多一萬倍。

對於「征服宇宙」說法被網友譏諷，韓國瑜10日在臉書表示，「這些嘲笑我們想要改變高雄的人們，如果生活在一百年前，他們同樣會嘲笑愛迪生的電燈、嘲笑畢卡索的立體派、更會嘲笑國父的民主革命。」

韓國瑜認為，「我的智慧才情雖然比不上愛迪生、畢卡索以及國父這些偉人們的萬分之一，但我和他們一樣在想像的路上無所畏懼，更重要的是，我和他們一樣，敢於夢想、更勇於任事。」

對此，林濁水在臉書表示，韓國瑜的說法實在太客氣了，因為「愛迪生、畢卡索以及國父這些偉人」並沒有一個夢想要征服宇宙，「可見韓國瑜的智慧才情和偉大哪裡不及他們的萬分之一，根本是他們的一萬倍！」

對於征服宇宙說引起討論，韓國瑜今（11）表示，這個說法純粹是在勉勵下一代小朋友，要對未來有憧憬和冒險犯難的精神，沒有其他意思。

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