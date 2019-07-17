高雄鳳山溪今再傳死魚 環保局評估管制方案

2019-07-17 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪2周前才變色傳異味，近來下雨才剛放晴，下游曹公新圳今出現死魚、傳出惡臭，引發地方不滿，力促市府推動河川污染總量管制；環保局研議評估最佳管制方案。

高市7月以來連日下雨，近來才剛天氣放晴，鳳山溪下游曹公新圳今出現死魚、傳出惡臭，地方居民不滿生活品質受影響，要求市府加強改善。

忠孝里長蔡美雪表示，近來河川每周有2天傳出異味，今突然大量死魚，環保局應嚴格稽查，加強取締偷排；北門里長謝秀霞指出，鳳山溪經常變色又異常，影響居民生活品質，要求環保局推動河川污染總量管制。

環保局稽查人員今到場採集水樣，發現河川溶氧偏低，死亡魚隻多為中大型吳郭魚，現場還有魚群浮頭呼吸，研判為天氣炎熱，水中有機質分解使溶氧過低，導致部分魚隻缺氧死亡，水利局已撈除300隻死魚，但未排除人為偷排。

根據統計，環保局今年1至6月底針對鳳山溪稽查149家工廠，共查獲8家違法工廠，裁罰87萬4500元，將持續加強稽查。

值得一提的是，鳳山溪沿岸約29家列管事業單位，卻高達200多家小型工廠不受管制，無法以水污法排放許可管制，只能以廢棄物清理法查處，罰則過輕效率不佳。

環保局正評估透過公告管制措施，將小型工廠排放廢污水，一律納入水污法納管，初步評估「公告管制區」及「總量管制」2種方式，將儘速評估確認管制方式，再依規定實施。

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