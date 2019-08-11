關子嶺泥漿溫泉全國唯一？！ 小學老師揭露真相…

2019-08-11 16:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南關子嶺溫泉區擁有百年歷史的特殊泥漿溫湯，政府的宣傳也一再強調關子嶺溫泉是「全國唯一的泥漿溫泉」。不過，南大附小老師張景傑研究發現，關子嶺泥漿溫泉並非如外界所認知的是全國唯一有泥漿溫泉的地方，應該是「關仔嶺是全國最知名的泥漿溫泉區」。

張景傑最近帶領該校「彩虹斑馬環境守護志工隊」進行溫泉主題教學，意外發現關子嶺溫泉並非如各界所宣稱的是「全國唯一的泥漿溫泉」。他說，宣傳廣告常說，關子嶺溫泉是全國唯一泥漿溫泉，也是世界三大泥漿溫泉之一。但真相是嘉義縣中埔鄉的中崙村也有泥漿溫泉，而義大利、日本、紐西蘭、法國等國家都有泥漿溫泉。世界三大的說法早已被推翻，至於全國唯一則未見外界有提出說明。

張景傑說，他很喜歡關子嶺溫泉，發現關子嶺溫泉含有鹽分這點很少被用於宣傳。若可以用科學的方法測得關子嶺溫泉的鹽度，或許是關子嶺溫泉另一項宣傳利器。

出身嘉藥科大觀光系教授的觀旅局長陳信安表示，關子嶺是很早期就開發的溫泉區，「獨一無二」應該是沿襲以前的說法，他完全可以理解。他會再跟嘉藥研究溫泉的老師來了解一下，隨著新的研究出現，相關詞彙也應適時來調整。

不過，陳信安強調，關子嶺泥漿溫泉是台灣最具開發價值，而且出泉量、穩定性及品質等，至今最為大家所最熟悉且最知名的泥漿溫泉。有研究指嘉義縣中埔鄉的中崙村泥漿溫與泉關子嶺泥漿溫泉是同一泉脈，如果是同一泉脈，說是全國唯一也沒錯，只是因行政區劃分，在不同地方使用的差別而已。

他表示，2019關子嶺溫泉美食節活動，即將於9月21日至10月20日登場，觀旅局最近也會再推出一系列的宣傳，歡迎大家來關子嶺泡湯吃美食。

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