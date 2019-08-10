居民驚呆！在家睡覺躲颱風 擋土牆崩塌「前院瞬間消失」

2019-08-10 16:59

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉精英村中興巷擋土牆昨天下午突然崩塌，上方2戶民宅前院瞬間消失，只剩欄杆懸掛半空中，崩塌也造成房屋地面、牆壁出現多道大型裂縫，公所緊急撤離2戶居民11人，今也透過立委邀集公路總局埔里工務段會勘，將儘速打設鋼軌樁與鋼絲網，回填級配料加以穩固，鄰近台14線的邊坡也將由工務段評估改善。

仁愛鄉精英村廬山國小後方的中興巷，擋土牆已施設多年，強度不足，加上後方山坡山溝排水不良，雨水直沖民宅與沖刷路基，10餘年來已有多處路段傾斜或掏空，昨天下午居民在家睡覺躲颱風，全被轟隆巨響驚醒。

居民外出查看當場驚呆，原本房子前院瞬間消失，只剩欄杆還懸掛半空中，整片擋土牆崩塌，混凝土塊及土石向下方民宅擠壓，也影響下方台14線道路行車安全，崩塌造成上方2戶民宅地面、牆壁嚴重龜裂，為免入夜災情擴大，公所連夜將連棟的2戶大人小孩計11人撤離至社區活動中心暫避。

立委孔文吉、鄉長吳文忠今邀公路總局埔里工務段勘災，邊坡崩塌有2個區段，分別長10.5公尺、寬1至1.5公尺及長8公尺、寬1.5至3公尺，面積合計約86平方公尺，將先在2段災害處打設鋼軌樁、鋼絲網，並回填級配，房前鋪設水泥路面，之後埔里工務段也會進行道路邊坡改善，中興巷全線原有傾斜、掏空路段，公所也向上級提報災修工程，盼全面整治。

至於民宅上方山坡的縱、橫向排水不佳，影響居住安全，立委孔文吉也要求水保局配合協助改善。

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