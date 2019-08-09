喜事！台南「市鳥」水雉夏季調查 數量首度破千隻

2019-08-09 13:20

〔記者楊金城／台南報導〕台南市「市鳥」水雉的最新族群數量調查出爐，今年水雉（菱角鳥）夏季繁殖調查，發現水雉數量穩定成長，數量達1024隻，首次在夏季計數超過1000隻。

台南官田水雉生態教育園區、台南市野鳥學會、成功大學自然生態觀察社、台南大學生態保育社出動志工和學生調查員，在7月23日到29日到水雉可能的棲地進行為期一週的鳥調。將保護水雉和生態環境的知識傳承下去。

官田水雉生態教育園區主任李文珍說，統計今年夏季調查共調查到全台南市有1024隻水雉成鳥，官田區仍為水雉主要分布的區域（占77%）。下營區及麻豆區的水雉分布各占10%及5%。

因水雉在4月到9月的夏季繁殖期會佔地盤繁殖，夏季鳥調才能趨近於真實的族群數量，為了解水雉的族群數量變化與棲地利用情形，在水雉非繁殖季的冬季會再進行一次台南地區的水雉調查；而全台水雉調查在每年7月15日至8月15日，目前正進行中。

李文珍說，今年台南夏季水雉鳥調統計雛鳥及蛋的紀錄多出現在菱角田，顯示園區外水雉繁殖棲地仍以菱角田為主。但今年也觀察到利用大萍繁殖的記錄，顯示在水生植物足夠密集的環境仍可提供水雉繁殖。

官田地區以菱角、稻作為主的水田濕地，同時也有許多生物棲息，調查過程中不時可見高蹺鴴、小環頸鴴穿梭在田裡，也有調查員看到二級保育的彩鷸躲在隱蔽處，多樣的生物生態讓園區近些年推動農民進行友善耕作有見成果。

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