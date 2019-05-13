水雉竟有「單身俱樂部」 有趣的失敗者聯盟

2019-05-13 17:08

〔記者楊金城／台南報導〕水雉目前進入繁殖期，官田水雉生態教育園區、園區外的棲地，最近都可以看到水雉「單身俱樂部」，原來是一群打架打輸的水雉，因沒占據到地盤領域、沒有繁殖權的只好聚集在一起「取暖」，伺機而動，水雉生態很有趣。

官田水雉園區主任李文珍說，水雉單身俱樂部有今年成為成鳥的新手，也有老鳥，也不單指「單身漢」，單身鳥包括沒搶到地盤的母鳥及未搶到交配權的公鳥；單身俱樂部聚集處大多被趕到較少浮葉植物的水域、地盤外的稻田。

在水雉園區第三和第四賞鳥亭最遠處的空水域，就是水雉單身俱樂部的所在地，最大一群現約有50隻單身水雉，園區志工打趣說，單身的水雉要賊賊的小心翼翼走入浮葉植物區域覓食，還要防著被已經占好繁殖地盤的水雉驅趕，要防著挨打的模樣，還蠻可憐的。

李文珍說，水雉換羽後，4、5月開始進入繁殖期，水雉母鳥先打架搶占地盤，占好領域後，換公鳥為了競爭交配權而打架，打贏的公鳥再到母鳥的地盤與母鳥交尾、築巢和孵蛋，是鳥界的模範爸爸，因水雉是「一妻多夫」，平均一隻母鳥配三隻公鳥，母鳥繼續會和另一隻公鳥配對，公鳥要配對，還是要和其它公鳥再打一架搶繁殖權，打輸架的公鳥、母鳥就只能在眾多母鳥的地盤外聚集，被形容是水雉單身俱樂部。

以水雉園區為例，水域面積8.3公頃，加上陸域合計15公頃，約只能提供100隻左右的水雉繁殖，過冬後今年約有110多隻成鳥參與繁殖，搶地盤後，每隻母鳥的領域會愈來愈小，單身俱樂部的水雉數目會愈來愈少，有些單身鳥也會飛到園區外的菱角田覓食、搶地盤，一樣有單身俱樂部的形成。

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