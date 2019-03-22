「台南市鳥」棲地農田要種電 官田水雉園區反對

2019-03-22 20:36

〔記者楊金城／台南報導〕有綠能開發業者在台南官田遊說農民，簽約出租農地種電，租地區塊剛好是水雉棲地範圍，官田水雉生態教育園區及台南市野鳥學會呼籲市政府，正視農田濕地對生態的重要性，今天表態反對在水雉棲地的優良農田變成綠能種電。

水雉是台南市市鳥，台南市經濟發展局能源科長郭坤助說，官田區已有農業附屬設施申請種電，申請農地裝置太陽光電的則尚未送案，綠能業者對地方疑慮衝擊水雉生態，一定要取得共識。

水雉生態教育園區主任李文珍說，贊成推廣綠能，但種電地點、種電方式要合適，在農村地區推廣綠能設施時，應以屋頂型為主，避免以地面型光電設施占用農業用地，勿讓良田失去孕育農作物及涵養生物的功能。

綠能業者最近在官田區官田里租地，位置在水雉園區東側1公里多的農業區，以1年租金4萬元，簽約20年，有農民同意，有人觀望，保育團體卻是憂心忡忡。

李文珍說，官田里綠能想租地的區塊，去年夏季調查水雉成鳥數有127隻，冬季12月初鳥調則有393隻度冬，並是鷸科、鴴科、雁鴨科、秧雞科鳥類棲息熱區，目前是一片完整的水田濕地，扮演著重要的鳥類棲息地的角色。

鄰近的南廍里等農田也有綠能業者洽談租地，李文珍憂心說，如果每一小區域農地都種電，將造成水雉等鳥類棲地破碎，影響農田濕地生態，官田菱角產業、文化地景也受衝擊。

郭坤助說，今年太陽光電申請設置500KW以下的審查權下放給縣市政府，一般農地申請設置太陽光電，面積30公頃以上權責屬中央，30公頃以下要送市府審查土地開發計畫，面積2公頃以下，只要變更分區使用，送經發局能源科審查即可。

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