雙鐵全面復駛！高鐵13：00起全線營運 每小時北高對開3班

2019-08-09 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風利奇馬路徑偏移，對台灣影響較預期小，上午11時30分利奇馬強度已減弱為中颱，氣象局稍早已解除花蓮、台中、苗栗、新竹陸上警戒。

☆陸上交通☆

北利奇馬颱風影響減弱 淡海輕軌下午2點復駛

新北捷運公司宣布，淡海輕軌9日午2點恢復正常營運，班距20分鐘。

北捷台北捷運9日正常營運 調整各線班距

台北捷運9日速報指出，全線維持營運，文湖線班距約15分鐘，淡水信義線及中和新蘆線班距約15分鐘（北投站-象山站、南勢角站-大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘），松山新店線（松山站-新店站）及板南線（頂埔站-南港展覽館站）班距約10分鐘，無重疊區段。

此外北捷表示，貓空纜車、遺失物服務中心、捷運商品館、北投會館、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園均暫停服務。

機場捷運9日宣布，依正常班表發車 列車班距為15分鐘

桃園大眾捷運股份有限公司宣布，9日依正常班表發車，直達車、普通車維持以15分鐘班距行駛，預辦登機及行李託運亦同時提供服務。

台鐵午後復駛 西部11：29、東部13：58起陸續發車

台鐵上午近11時宣布，西部幹線北上列車將自11時29分起陸續恢復行駛，南下列車將自12時28分起陸續復駛；東部幹線區間車將自中午12時起復駛，對號列車則將自下午1時58分起陸續恢復行駛。

西部幹線基隆－彰化對號列車，南下將從125次七堵站12點28分開車後恢復行駛，北上列車從116次彰化站11點29分開車後恢復行駛；區間車今日則都正常行駛。

東部幹線對號列車，北上從223次花蓮站1點58分開車後恢復行駛，南下從232次樹林站2點5分開車後恢復行駛，不過今日177次花蓮－七堵間停駛；區間車方面，八堵－花蓮中午12點起恢復正常行駛。

支線方面，平溪線、深澳線、內灣線今日停駛，六家線、集集線、沙崙線正常行駛。

高鐵北上南下列車 下午1點、1點30分起 採每小時發3班車模式營運

下午1點30分起分別從南港站、台中站及左營站加開列車，各車次將均以全車自由座（商務車廂除外），並以各站皆停靠模式提供營運服務。

客運部分路線暫停營運

包括台聯、國光、基隆、桃園、三重、台北、首都、中壢、亞通、葛瑪蘭、統聯、指南、中興大業、大都會客運均有部分路線暫停營運，分別暫停至今天中午12時或是全天暫停，民眾搭車前可致電各客運詢問。

「利奇馬」漸遠離 宜蘭─台北國道客運陸續復駛

葛瑪蘭客運宜蘭往台北，今10點每20分一班車，11點依照正常班次行駛。大都會客運、統聯客運12點過後恢復正常行駛。國光客運下午1點過後恢復部分班次，但1881線全天停駛；首都客運則在中午12點過後復駛。復駛班次、時間仍以各客運公司公告為主。

台北市公車發車班次依例假日班距行駛、部分停駛

台北市聯營公車發車班次依例假日班距（或平日最大班距）行駛。紅5、260、508區 頭班車改6點發車，考量冷水坑及擎天崗山區路線行車安全，9日小15班次全改為區間車，只行駛至菁山遊憩區。

956、255全、303全、662、621、211、663 、1717及通勤專車停駛。

利奇馬暴風圈籠罩北台 上午3路段預警性封閉

台7線北橫公路22K至60K（羅浮－西村），該路段昨日下午5點預警性封閉後，預計今日中午12點可開放通車。台9甲線14K至19K（烏來－孝義） 昨晚9點預警性封閉，同樣預計今日中午12點開放通車。台8臨37線中橫便道，今日則是全天暫停開放。

公路總局宣布部分路段封閉

北宜公路台9線38K~68.5K（坪林至金面路段）預警性封閉道路將延長至今（9）日12時解除管制。

台9線北宜公路 （坪林~頭城）上午8點起解除預警性道路封閉、開放通行。

台8線85K~111K（梨山至大禹嶺）路段實施預警性封閉。預計今（9）日9時視氣象情資及道路狀況後再行開放。

台7甲線50K（張良橋往宜蘭方向）路段配合獨立山工務段實施預警性封閉，預計今（9）日9時視氣象情資及道路狀況後再行開放。

台8臨37線中橫便道不開放通行。

台7線（明池至棲蘭）與台7甲線（棲蘭至思源埡口）、實施道路全面封閉，預定今（9）日上午8時解除封閉。

新北市烏來區台9甲線14.5K至19.964K進行預警性封閉，預估封閉時間至今（9）日上午8時。

雙北YouBike凌晨2點起暫停服務

為維護民眾騎乘安全，YouBike微笑單車於9日淩晨2時起全面停止營運，服務中心也會停止服務，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

☆海上船運☆

東港往小琉球最後船班為早上8點30分

聯營公司剛剛宣布今天東港往小琉球最後船班為早上8點30，停泊小琉球大福漁港；小琉球往東港最後船班為早上9點。

該公司並宣布明天週六將全日停航，8月11日（日）將視海象決定是否開航。

新北市內河藍色公路載客船舶停航

利奇馬颱風期間，自8月8日即時起，新北市內河藍色公路載客船舶停航。

蘭嶼、綠島航線停航至10日

東部航務中心表示，台東往返蘭嶼、綠島航線，停航時間延後至10日，11日再視天候狀況另行公布。

航港局公告：今（9日）有13航線、計78航次停航

航港局官網顯示，停航的航線、航次包括基隆-馬祖：全部停航（2航次）。基隆-大麥嶼：全部停航（1航次）。台北-平潭：全部停航（2航次）。馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。南竿-莒光：全部停航（6航次）。南竿-北竿：全部停航（22航次）。南竿-東引：全部停航（1航次）。高雄-馬公：全部停航（2航次）。布袋-馬公：部分停航（開航2航次、停航6航次）。富岡-綠島：全部停航（14航次）。富岡-蘭嶼：全部停航（6航次）。後壁湖-蘭嶼：全部停航（8航次）。

台華輪宣布：8日至11日高雄─馬公全數取消

台華輪官網顯示，受利奇馬影響海象不佳，原訂8日至11日往返高雄及馬公間航班全數取消。

航港局公告：10日至11日麗娜輪停航

航港局表示，10日至11日期間，蘇澳至花蓮海域將不適合航行，為確保安全，麗娜輪原訂這兩天蘇澳至花蓮往返航班取消。

☆空中航班☆

利奇馬威脅北台 桃機485航班受影響

受颱風利奇馬影響，桃園機場統計至9日上午7時30分為止，計取消347班，其中客機318班，貨機29班；延誤138班，其中客機129班，貨機9班，受影響航班總計485班。最新航班動態，可至桃園機場官網確認相關資訊。

立榮航空今天航班異動

立榮航空公告，松山往返航班中，除了B7-8826、B7-8830、B7-8610、B7-9116、B7-8618維持正常，其餘全日取消；台中、嘉義、台南及高雄往返航班正常，除台中往返南竿航班取消。

華信航空今天46國內航線取消

今（9）日國內航班停飛46架次，影響地區包含澎湖、金門、台東、台中等地，詳情請見連結。

遠東航空航班異動

今（9）日國內線，台北出發之航班全部取消，台中、高雄出發之航班正常，FE8092金門-高雄延至14時出發。

今（9）日國際線，桃園-新潟來回取消，松山-福州來回取消，桃園-濟州/桃園-峴港提早至6點30分出發，回程延至8月10日。

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