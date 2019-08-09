「利奇馬」漸遠離 宜蘭─台北國道客運陸續復駛

2019-08-09 10:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕受颱風「利奇馬」影響，宜蘭往台北國道客運今中午前全部停駛，隨利奇馬遠離，國道客運預計中午後部分班次恢復行駛。

葛瑪蘭客運宜蘭往台北，今10點每20分一班車，11點依照正常班次行駛。大都會客運、統聯客運12點過後恢復正常行駛。

國光客運下午1點過後恢復部分班次，但1881線全天停駛；首都客運則在中午12點過後復駛。

宜蘭縣政府說，復駛班次、時間仍以各客運公司公告為主，另，因宜蘭今天停止上班、上課，公路客運、市區公車及市公所社區巴士，今天所以路線暫停營運。

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