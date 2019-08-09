台鐵午後復駛 西部11：29、東部13：58起陸續發車

2019-08-09 11:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕強颱利奇馬襲台，原本台鐵宣佈今午前西部幹線基隆=彰化對號列車停駛、東部幹線北迴線蘇新=花蓮、宜蘭線八堵=蘇新、蘇澳等各級列車全面停駛，台鐵上午近11時宣布，西部幹線北上列車將自11時29分起陸續恢復行駛，南下列車將自12時28分起陸續復駛；東部幹線區間車將自中午12時起復駛，對號列車則將自下午1時58分起陸續恢復行駛。

台鐵表示，西部幹線基隆－彰化對號列車，南下將從125次七堵站12點28分開車後恢復行駛，北上列車從116次彰化站11點29分開車後恢復行駛；區間車今日則都正常行駛。

東部幹線對號列車，北上從223次花蓮站1點58分開車後恢復行駛，南下從232次樹林站2點5分開車後恢復行駛，不過今日177次花蓮－七堵間停駛；區間車方面，八堵－花蓮中午12點起恢復正常行駛。支線方面，平溪線、深澳線、內灣線今日停駛，六家線、集集線、沙崙線正常行駛。

台鐵局表示，台灣本島海上颱風警報發布之日起，至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票旅客，均可自乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

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