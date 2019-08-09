誤放利奇馬防災假？柯P：不能怪我 凌晨颱風北偏

2019-08-09 11:10

〔記者陳璟民／台北報導〕利奇馬颱風來襲，台北市長柯文哲今早主持災害應變中心會議，並視察北部流行音樂中心工地防災整備後，對於風雨無預期中那麼大，是否誤判而放防災假？柯受訪說，「這不能怪我，今天凌晨3點颱風往北偏80公里」，若按原路線則風雨交加，它北偏80公里，風雨少很多，有帶來雨量，沒帶來災害，拜拜有保佑，活在世界上還是有運氣，如果颱風進來，樹倒、電纜斷掉一大堆，這些首長就慘了，從明天開始大家都要辛苦復建，假日通通泡湯。

柯稍早在災害應變會議上結語也說，颱風中心今晨3點往北偏80公里，台北市沒有受到太大影響，「颱風假等於多放了，當成一般假日」，市府運作可以正常，垃圾車等服務按照假日運作即可，他則回市長室繼續工作。

媒體提問，去年颱風假，柯市府是唯一沒有放的，可是昨天提前宣布，會不會是擔心選舉、選票，所以提早確定？柯回應，新北市長侯友宜昨晚7點打電話給他，問說是不是要提早宣布放假，他是沒有意見，只要北北基的人事處長討論好就好，他覺得還是照SOP走，每次要打電話的話太麻煩了。

柯說，原則上照氣象局晚上7點視訊會議結束後再發布，這次是強烈颱風，事先大概都預測強風大雨、會放假，結果颱風凌晨3點偏北，「我也沒辦法」。（11:15更新）

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