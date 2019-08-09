「不努力或許是最後一個自由之夏」青年培育營報名了！

2019-08-09 08:41

〔記者林曉雲／台北報導〕「不努力或許是最後一個自由之夏」培育營報名了！由台灣公民陣線、經濟民主連合志工團、台灣青年民主協會TYAD、獨立青年陣線、台灣學生聯合會、共生青年協會、新台灣和平基金會共同主辦，只有大專院校、高中職在學生或同等學力自學生可以報名。

主辦單位表示，2019年或許是台灣史上最平等的時代，最耀眼的成就是，同性伴侶終於獲得異性伴侶早就擁有的婚姻，他們認可同志個人擁有追求幸福的權力，這使同志整體能夠自由地在社會中生活，不用躲藏。當「認同」被社會大眾肯認，懷抱著這個認同的社群，就會被更多人接納。

主辦單位也表示，「台灣」認同也是，就算中國持續打壓我們，想要讓「台灣人」消失在世人的視野裡，但因為我們想盡一切方式去與世界互動，活出台灣人「信仰民主、追求公義」的文明價值，「台灣」將會成為被世人接納，甚至不可或缺的存在。

只是路途遙遠，加上中國又不時打擊我們，而讓某些台灣人失去信心、放棄抵抗。但我們無法放棄前人犧牲而取得的自決權力，「一身之獨立，一國之獨立」為了我們還能決定自己的未來，僅能持續打造獨立又進步的台灣國了。看到香港人在被中國吞併前做出最後一搏，我們台灣人還有努力的機會。但若我們不努力，2019年的夏天，或許是最後一個自由之夏了。讓我們集結起來，BE WATER ，成為沖毀極權壁壘的洪流吧。

培育營時間是2019年8月30日（五）至9月1日（日），地點在大可居青年旅館（台北市萬華區昆明街316號）課程可詳見簡章：http://bit.ly/2KkAv9G，講師群包括林佳和（政大法律系副教授）、吳叡人（中研院台史所副研究員）、賴中強（執業律師，經民連召集人）、沈伯洋（台北大學犯罪學研究所助理教授）、吳啟禎（倫敦大學經濟學博士）、邱文聰（中研院法律所副研究員）、徐偉群（中原大學財法系副教授）、陳怡君（「家庭診聊事」-促成對話社群）報名網址：http://bit.ly/33bLrzm，報名從即日起至8月24日止。

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